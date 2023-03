A decisão do ministro das Finanças de demitir a presidente executiva da TAP e o presidente não executivo, responsabilizando-os pelo contrato de 500 mil euros a Alexandra Reis, dos quais a IGF considera 450 mil nulos, é uma tentativa de cortar o mal pela raiz e livrar o Governo de mais polémicas por causa da notícia revelada pelo CM a 24 de dezembro.









É muito provável que esta novela acabe nos tribunais. Alexandra Reis afirmou que aceita devolver a maior parte do dinheiro, mas a presidente executiva, que tem por objetivo um prémio de gestão superior a dois milhões no final de contrato, não desistirá assim tão facilmente desse aconchego financeiro. A gestora francesa pode evocar os lucros de 2022, mas a verdade é que pouco de bom levou à TAP, a empresa que os contribuintes pagam com um resgate milionário.

As decisões de mudança da sede e os contratos de aviões são muito polémicos. Ganhou o primeiro assalto no confronto com Alexandra Reis, porque na altura Pedro Nuno Santos preferiu uma solução salomónica que levasse à demissão de Alexandra Reis, com conforto financeiro e a entrada noutra empresa tutelada por ele. Quando Medina chama Alexandra para o Governo, contribuiu involuntariamente para este vendaval. E a CEO demitida não se esqueceu de lançar farpas à mulher do ministro.