Vendedores de sonhos

Os clubes portugueses competem numa dimensão europeia alternativa sem os meios dos principais emblemas. Não é novidade que estão falidos. Assistimos a operações contabilísticas que tentam mascarar a debilidade para ter a anuência da UEFA e consequente assinatura de um auditor.Com a mesma serenidade com que prometem crescimento, antecipam receitas para fazer face a despesas correntes. E tornaram-se empresas remediadas sem que isso beliscasse a ambição.E as verbas que daí resultam são, ironicamente, uma das melhores fontes de receita que têm de momento. E vivendo nessa dicotomia, os clubes portugueses são também um retrato fiel do nosso país. Pobrezinhos mas com imenso talento. Depauperados, vão vendendo sonhos com discurso altamente sedutor.