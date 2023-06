As equipas portuguesas estão particularmente ativas no mercado, a exemplo de épocas anteriores, mas a tendência acaba por ser sempre a mesma: o valor das vendas supera o das compras. É bom para equilibrar as contas dos clubes, mas revela uma realidade preocupante, a incapacidade de segurar os mais talentosos, tornando o futebol português menos competitivo no contexto europeu. Por este andar, não faltará muito a termos apenas uma equipa com acesso à Liga dos Campeões e, mesmo essa, obrigada a disputar uma pré-eliminatória.









Com os clubes falidos e sem capacidade de gerar receitas significativas que não seja pela venda de jogadores, só se vislumbra uma saída para não perdermos o comboio europeu: abrir o capital ao investimento estrangeiro, a exemplo do que fizeram os clubes ingleses, que têm hoje o campeonato mais competitivo do Mundo.

Como adepto de futebol, é-me um pouco indiferente se o clube pertence a ‘A’, a ‘B’ ou a ‘C’. Quero é que a equipa apresente um futebol atrativo, com jogadores de qualidade, que se imponha nas competições europeias e que ganhe títulos, muitos títulos. Que faça de cada jogo uma festa.





Há e haverá sempre resistência à mudança, mas este é o único caminho viável para o futebol português. E a transformação terá de começar agora, porque já vamos tarde.