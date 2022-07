O Papa Francisco trocou o mapa de viagens. A visita ao Canadá pode ser muito importante, do ponto de vista da conciliação da Igreja Católica com as comunidades indígenas, a quem mil pedidos de perdão são poucos, mas há outras prioridades.









Antes desta “peregrinação de penitência”, impunha-se uma deslocação a Kiev, num roteiro com passagem por Moscovo. É ali e aqui, na Ucrânia e na Rússia, que o líder dos católicos faz falta, para ajudar a desbravar o caminho da paz. “Não tenhais medo”, a frase mais usada pelo saudoso João Paulo II, parece não ter entrado no ouvido de Mario Bergoglio.

Ora, um Papa não pode ter medo nem receio de coisa alguma, e deslocação às capitais em conflito seria um fim de pontificado digno, corajoso, histórico, antes de refletir se vale a pena continuar ou dar o lugar a outro, seguindo o exemplo de Bento XVI, dado os problemas físicos que o apoquentam e de uma linha de rumo que chegou ao fim.





Não é, pois, de esperar nada de extraordinário nesta visita papal ao Canadá. Discursos bem elaborados, muitos sorrisos, alguns abraços e, talvez, palavras de esperança sobre uma solução pacífica sobre o conflito armado que se trava na Europa. Coisas que deviam ser ditas e repetidas até à exaustam, mas no local desta enorme tragédia, não a mais de sete mil quilómetros de distância.