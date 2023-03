Vítimas do dinheiro caro

Na próxima quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) vai anunciar uma nova subida dos juros em 0,5%, passando a sua taxa diretora para 3,5% e é provável que sinalize um novo aumento até ao verão. Os bancos na Europa já antecipam estas mexidas e a taxa da Euribor no prazo de 12 meses anda muito perto dos 4%. Depois de tantos anos em que o preço do dinheiro estava em saldos, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia acelerou o fenómeno da inflação que já estava a emergir com os constrangimentos logísticos provocados pela pandemia.O maior pesadelo dos bancos centrais é a espiral inflacionista, que ameaça a estabilidade dos preços. O objetivo do BCE é manter um ritmo anual de 2%, mas neste ano houve picos que foram cinco vezes mais elevados do que essa meta. Apesar do abrandamento, o nível de inflação ainda é elevado, por isso a autoridade monetária retira dinheiro de circulação e torna-o mais caro. Todos sofremos com estes ajustamentos.As empresas ficam com o financiamento mais caro, os Estados têm de gastar mais nos juros da dívida pública e ficam com menos dinheiro para outras despesas fundamentais e as famílias com crédito pagam mais nas prestações mensais. Há um ano, com Euribor ainda negativa, os juros reais da casa andavam por 1%, que basicamente era o valor do ‘spread’. Hoje, na prestação mensal, os juros já custam quatro vezes mais e a escalada ainda não terminou.