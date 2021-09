A vitória do PS, que todas as sondagens previam ser retumbante, é mais pequena do que se imaginava. Contém mesmo algumas derrotas relevantes, como é o caso do afastamento do líder da Associação Nacional de Municípios, o agora antigo autarca de Coimbra Manuel Machado.António Costa teve uma vitória poucochinha, como o próprio disse em relação a António José Seguro quando este tinha acabado de vencer uma eleição europeia com 3 pontos de avanço sobre a direita.E que será ainda menor, já com laivos de derrota, se o duelo em Lisboa cair para o lado social-democrata.Do outro lado da barricada, as notícias da morte política de Rui Rio são claramente exageradas. Algumas apostas pessoais do líder do PSD acertaram em cheio, como é o caso de José Manuel Silva, em Coimbra. A luta pela sucessão no PSD passa a ser uma história com tudo para ser adiada. Provavelmente, Rio ganhou o direito de levar o partido até às legislativas.A esquerda encolhe, com o PCP a sucumbir progressivamente ao abraço de urso dado por Costa com a geringonça.O ambiente da governação não sai favorecido de uma noite eleitoral tão inesperada como esta.