Na corrida eleitoral os partidos não começam todos na mesma linha de partida. O PS vai com vantagem na frente, porque dispõe da máquina do poder. Basta ouvir o que António Costa disse na entrevista à RTP para perceber que o Governo vai fazer tudo para garantir votos.





Apesar dos duodécimos, há aumentos de salário mínimo, dos ordenados dos funcionários públicos e as reformas serão atualizadas para compensar a inflação. Mas não haverá o aumento extra de 10 euros mensais para as reformas mais baixas, uma medida que tem impacto no bolso de cerca de dois milhões de pensionistas, e que foi uma das bandeiras nas falhadas negociações à esquerda para o defunto Orçamento do Estado.