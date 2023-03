Multiplicam-se as contas sobre os efeitos reais do IVA zero no cabaz de 44 produtos de bens alimentares, acordado entre Governo, produtores e distribuidores. Os valores encontrados por quem anda de calculadora na mão são um pouco díspares, o que é normal, os preços nos supermercados e hipermercados não são todos iguais para um mesmo alimento e, dentro de cada produto, também há variações, seja nas maçãs, nos iogurtes, nos grelos ou nas cebolas, já para não falar na carne e no peixe.Mas a conclusão dos cálculos que têm sido apresentados é a mesma: o cabaz fica um poucochinho mais barato, partindo de uma base de compras feitas hoje. Não se sabe se, até à entrada em vigor do IVA zero, os preços não sobem e depois descem, por efeito da medida, para ficarem ao preço a que se encontram hoje. Vamos acreditar que não.