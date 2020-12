Ana Gomes apresenta quinta-feira Isabel Soares como mandatária nacional

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes escolheu Isabel Soares, presidente da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, e diretora do Colégio Moderno, em Lisboa, para mandatária nacional da sua candidatura a Presidente da República.

Fonte oficial da candidatura presidencial de Ana Gomes confirmou à agência Lusa a notícia avançada hoje pelo jornal Público e disse que a sessão de apresentação de Isabel Soares como mandatária nacional vai realizar-se na quinta-feira, pelas 12:00, na Casa da Imprensa, em Lisboa.

Uma sessão que, de acordo com a candidatura de Ana Gomes, terá uma lotação máxima de 25 pessoas, de forma a serem cumpridas as regras de prevenção da covid-19.

Foi também na Casa de Imprensa, em Lisboa, que a embaixadora e ex-eurodeputada do PS anunciou em 10 de setembro passado a sua intenção de entrar na corrida ao cargo de Presidente da República.

Nesta sessão, além das intervenções de Ana Gomes e da sua mandatária nacional, filha do fundador e primeiro líder do PS, Mário Soares, estarão na plateia o presidente do Conselho de Económico e Social, Francisco Assis, e antigos ministros socialistas como João Cravinho e Vera Jardim.

A sessão terá ainda a presença dos sindicalistas socialistas Carlos Trindade (CGTP-IN) e Carlos Moreira (UGT), e de deputados do PS como o constitucionalista Pedro Bacelar de Vasconcelos e o ex-líder da JS Ivan Gonçalves.

Em relação às forças políticas que declararam apoio formal a Ana Gomes, o PAN estará representado na sessão pelo porta-voz do partido, André Silva, e pela sua líder parlamentar, Inês de Sousa Real, e o Livre por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

Por motivos pessoais, embora sejam apoiantes de primeira linha de Ana Gomes, vão estar ausentes o antigo candidato presidencial e dirigente histórico socialista Manuel Alegre e a ainda líder da JS, Maria Begonha.

Ainda de acordo com fonte da candidatura de Ana Gomes, na sessão de quinta-feira, merecem também destaque as presenças do embaixador e ex-ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes, e de Adelaide Ribeiro, membro do Secretariado do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas.

Na Casa de Imprensa de Lisboa, vão estar igualmente dois advogados do núcleo de estratégia da candidatura presidencial de Ana Gomes: Manuel Magalhães e Silva e Ricardo Sá Fernandes.