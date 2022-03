Candidatos à liderança do PSD têm até 16 de maio para se apresentarem

Os candidatos à liderança do PSD terão de se apresentar até 16 de maio para as eleições diretas marcadas para 28 do mesmo mês, e o Congresso decorrerá no primeiro fim de semana de julho no Coliseu do Porto.

Na sexta-feira, fontes presentes na reunião da Comissão Política Nacional (CPN) do PSD já tinham adiantado à Lusa as datas propostas pela direção - que terão de ser votadas na reunião de segunda-feira do Conselho Nacional, em Ovar (Aveiro) - para as diretas e Congresso.

Caso haja mais do que dois candidatos e nenhum obtenha 50% dos votos, a segunda volta para a eleição do presidente do PSD decorrerá uma semana depois, em 04 de junho.