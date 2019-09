Rui Rio: "Não tenho particular entusiasmo em ser deputado"

O líder do PSD afirmou que a função de deputado não o entusiasma, mas irá assumir o cargo, fazendo depender a continuidade no parlamento do seu futuro político, que decidirá na sequência dos resultados eleitorais.

Em entrevista à agência Lusa, Rui Rio foi questionado como encara o seu regresso à Assembleia da República - foi deputado entre 1991 e janeiro de 2002, quando saiu para assumir a presidência da Câmara do Porto -, quase duas décadas depois.

"Não tenho um particular entusiasmo em ser deputado, não tenho. Fui deputado dez anos numa altura em que o parlamento tinha um nível qualitativo inferior ao que tinha tido antes, mas muito superior àquilo que tem hoje. Se mesmo quando eu saí, já achava que o parlamento se estava a degradar e não entusiasmava assim tanto, entretanto ainda se degradou mais, não é função que me entusiasme completamente", afirmou.