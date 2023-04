Marcelo garante que “nunca lhe passaria pela cabeça mudar voo de 200 pessoas”

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse na comissão de inquérito desta terça-feira que não cedeu ao pedido e que o "Presidente encontrou outra solução".





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou à SIC que "nunca lhe passaria pela cabeça mudar um voo de 200 pessoas" em resposta à recente polémica que o Governo terá pressionado a CEO da TAP a alterar um voo do chefe de estado. "Foi encontrada uma alternativa, num outro voo regular da TAP, um dia antes", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa garante que a ideia de alterar o plano de voo da TAP, em março, "foi desmentida pelo Chefe da Casa Civil à própria CEO da TAP no dia 11 de fevereiro".De acordo com a SIC, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, pressionou a CEO da TAP a alterar o voo do Presidente da República, que estava em Maputo, Moçambique.