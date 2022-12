PSD acusa Pedro Nuno Santos de não saber o que se passa na TAP

O PSD acusou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, de não saber o que se passa na gestão da TAP e classificou como "revoltante" o caso que envolve a secretária de Estado do Tesouro.

"O ministro Pedro Nuno Santos não sabe o que se passa na TAP, não sabe como é gerida a TAP, não sabe como é gasto o dinheiro dos portugueses: os mais de três mil milhões de euros que foram colocados na TAP. E isto é muito grave", defendeu o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz, em declarações à agência Lusa.

Pinto Luz considerou "no mínimo revoltante" a polémica que envolve a nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que segundo o Correio da Manhã noticiou na edição de sábado recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.