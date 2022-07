"Estes cem dias são mais cem dias perdidos e de perfeita confusão, desnorte, diria mesmo ligeireza no exercício das funções do Governo", disse esta quinta-feira o novo líder do PSD a propósito dos primeiros cem dias de Governo, assinalados também por protestos nas ruas, organizados pela CGTP contra o que considera ser a inação do Governo face à escalada da inflação.









