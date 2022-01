100 personalidades pedem "maioria plural de esquerda" em abaixo-assinado nas eleições legislativas

Cem personalidades apelaram esta terça-feira num abaixo-assinado a "uma maioria plural de esquerda" nas próximas eleições legislativas, defendendo que "só essa pluralidade pode construir o diálogo" e que, sem ela, "a esquerda derrota-se".

Numa carta hoje publicada no jornal Público, cem personalidades - onde consta a assinatura do arquiteto Álvaro Siza Vieira, do escritor Mário de Carvalho ou da jornalista Pilar del Río - apelam à promoção de "uma maioria plural de esquerda".

"Seja qual for o futuro, só essa pluralidade pode construir o diálogo, a alternativa, a resistência. Sem ela, a esquerda derrota-se. Com pluralidade, a agenda de esquerda para um desenvolvimento mais justo e sustentável de Portugal sairá reforçada", lê-se no abaixo-assinado.