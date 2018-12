A despesa do Estado com o apoio judiciário vai atingir, no próximo ano, 111 milhões de euros, segundo as contas do Ministério da Justiça, apresentadas na proposta do Orçamento do Estado para 2019. Face a 2018, trata-se de um aumento de 58 milhões de euros, ou seja, a despesa disparou 109,1%. A verba destinada ...