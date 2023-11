Os 12 maiores beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), conhecido como a ‘bazuca’ europeia, são entidades públicas. A lista é liderada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), com projetos aprovados no valor de 631 milhões de euros. Desta verba, e numa altura de crise grave na habitação, o IHRU recebeu 30,5 milhões de euros, o equivalente a 4,84% do valor total aprovado.









