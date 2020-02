15 socialistas dão a mão ao chumbo de Vitalino no Tribunal Constitucional

Vitalino Canas e António Clemente Lima falharam esta sexta-feira a eleição para o Tribunal Constitucional (TC). Num universo de 219 votantes, 93 votaram a favor, 96 em branco e 30 votos foram nulos. O que significa que mesmo na bancada parlamentar do PS há oposição aos nomes que foram propostos pelo partido.As contas são fáceis: os socialistas têm 108 deputados e apenas 93 parlamentares deram luz verde a Vitalino Canas e a António Clemente Lima. O que significa que 15 socialistas chumbaram os nomes indicados pelo PS na votação que decorreu esta sexta-feira na Assembleia da República.A escolha de Vitalino Canas provocou desde logo polémica, com o PSD a fazer saber que não estava confortável com a indicação pelo PS do ex-secretário de Estado de José Sócrates. Também o BE e o deputado da IL, João Cotrim Figueiredo, anunciaram o voto contra.Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, considerou que o Parlamento bloqueou o funcionamento de três instituições democráticas, numa mensagem dirigida, sublinhou, "a todos os deputados".Com este chumbo permanecem em aberto dois assentos no Tribunal Constitucional, depois da saída de Clara Sottomayor e Cláudio Monteiro.O antigo ministro da Saúde António Correia de Campos, indicado pelo PS, falhou pela segunda vez a recondução como presidente do Conselho Económico e Social (CES), com 110 ‘sim’ em 219 votantes (82 brancos e 27 nulos).A lista conjunta do PS e PSD para o Conselho Superior da Magistratura, que já tinha falhado a eleição em dezembro, voltou a não reunir os apoios necessários. Dos 219 votantes, 138 disseram ‘sim’ (eram necessários 146 ), 63 votaram em branco e 18 nulo.