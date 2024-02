São 21 forças políticas que vão a votos nas eleições legislativas de 10 de março, com os eleitores a terem 17 partidos e quatro coligações como opções nos boletins de voto.









Entre os candidatos há oito partidos que já têm lugar no Parlamento: o PS, PSD, Chega, IL, PCP, Bloco de Esquerda e os deputados únicos do PAN e Livre. Outras nove forças tentam chegar ao hemiciclo, umas pela primeira vez, outras num regresso à Assembleia da República.

Dois partidos que perderam o assento parlamentar nas últimas eleições entram em coligações: o CDS está na Aliança Democrática (AD) com o PSD e o PPM, enquanto Os Verdes vão unidos com o PCP na CDU. O PPM ainda vai sozinho a votos na Madeira, onde irá competir com a coligação Madeira Primeira, que une apenas PSD e CDS.









Leia também Eleições legislativas: Quem são os cabeças de lista? Nos restantes dez partidos há de tudo um pouco, com duas forças de extrema-esquerda (PCTP/MRPP e o MAS) e o PTP, também de esquerda.

À direita há a extrema-direita do Ergue-te! (antigo PNR), o ADN (ex-PDR, fundado pelo advogado Marinho e Pinto) e a Nova Direita, o único partido a estrear-se.





Outras quatro forças assumem-se como nem de direita nem esquerda: Juntos pelo Povo, RIR (criado por Vitorino Silva, conhecido por ‘Tino de Rans’), Volt Portugal e Nós, Cidadãos!.





Por fim, há a coligação Alternativa 21, que junta MPT e Aliança, partido fundado por Pedro Santana Lopes.







SAIBA MAIS



QUATRO ESCONDEM VALORES



Os partidos ADN, PPM (na Madeira), MAS e Nós, Cidadãos! não entregaram os orçamentos das campanhas eleitorais ao Tribunal Constitucional. Podem ser punidos com uma coima entre 2546 euros e 40 740 euros.





CAMPANHA ARRANCA A 25 FEVEREIRO



A campanha eleitoral começa oficialmente a 25 de fevereiro, com as caravanas dos partidos a saírem para a estrada, mas há partidos que vão começar as atividades ainda antes dessa data. A campanha termina a oito de março.