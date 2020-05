1,9 milhões recebem aumento de pensões

O aumento extraordinário das pensões mais baixas, previsto no Orçamento do Estado para 2020, começou esta sexta-feira a ser pago a um universo de 1,9 milhões de pensionistas do da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) , anunciou esta sexta-feira o Ministério do Trabalho em comunicado.Com esta atualização serão garantidos "aumentos de 10 euros por mês para 1,3 milhões de pensionistas com reformas até 1,5 IAS", ou seja até 658,21 euros, e "de seis euros por mês aos 600 mil pensionistas que tiveram atualizações entre 2011 e 2015", de acordo com a informação disponibilizada pela tutela. No total, os aumentos que agora começam a ser pagos irão representar "uma despesa anual de 120 milhões de euros", estima o ministério.Os primeiros pagamentos foram feitos aos beneficiários da Segurança Social que recebem por transferência bancária. O aumento deste mês também já foi processado para os que recebem por vale postal. Os pensionistas do regime convergente da CGA receberão o aumento no dia 19. Para a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, "esta atualização mostra que o reforço do rendimento dos pensionistas é uma prioridade do Governo".Criado em 2006, o Indexante de Apoios Sociais (IAS) determina o cálculo e o valor de vários apoios sociais. Em 2020, o IAS subiu 3,05 € para 438,81 €.É o quarto ano em que as pensões mais baixas têm um aumento extra, que visa compensar os que não tiveram qualquer atualização entre 2011 e 2015.Em 2017 e 2018, as pensões tiveram um aumento extraordinário pago a partir de agosto e, no ano passado, a medida entrou em vigor em janeiro.