20 autarquias estão impedidas de contratar trabalhadores

São 20 as autarquias que estão impedidas, este ano, de recrutar trabalhadores, por terem excedido o limite do endividamento, de acordo com o Orçamento do Estado (OE) para 2022. A regra não é nova, já que em orçamentos de Estado anteriores tem-se aplicado o mesmo travão.



Analisando as contas mais recentes dos municípios, que se reportam a 2020 e que constam do Anuário Financeiro publicado em dezembro do ano passado, estão em situação de rutura financeira as câmaras de Fornos de Algores, Vila Franca do Campo, Cartaxo, Vila Real de Santo António, Nordeste, Nazaré, Fundão, Portimão, Vila Nova de Poiares, Alfândega da Fé, Alandroal, Belmonte, Freixo de Espada à Cinta, Reguengos de Monsaraz, Paços de Ferreira, Seia, Tabuaço, Celorico da Beira, Tarouca e Évora.









Ver comentários