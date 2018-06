Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo afirma que o que "é bom para Espanha corre bem para Portugal"

Presidente da República não quis comentar a situação política espanhola.

Por Lusa | 12:05

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se esta sexta-feira a comentar a situação política em Espanha, afirmando apenas que "o que é bom para Espanha corre bem para Portugal".



"Não vou comentar o governo espanhol, aquilo que desejamos sempre em relação aos países amigos é que sejam países com sucesso", disse o chefe de Estado português esta manhã, à margem de uma visita ao Centro Hospitalar Conde Ferreira, no Porto.



Marcelo Rebelo de Sousa, referiu que Espanha, "mais do que um país amigo, é um país vizinho e um país irmão, e ainda por cima é parceiro na União Europeia, na Aliança Atlântica, na Organização Ibero-Americana".



"Estamos muito ligados. Tudo que corra bem para Espanha corre bem para Portugal", disse.



O parlamento espanhol aprovou esta sexta-feira a moção de censura que afasta o Governo de direita liderado por Mariano Rajoy e ao mesmo tempo elegeu o novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, líder do PSOE, que promoveu essa proposta.



Mariano Rajoy esteve no poder durante seis anos e Pedro Sánchez irá tentar acabar a legislatura que termina em 2020.