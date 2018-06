Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assunção Cristas lamenta falta de conclusões do Ministério Público sobre Tancos

Presidente do CDS criticou ainda que, da parte do Exército, o assunto tenha sido "arrumado".

Por Lusa | 18:28

A presidente do CDS, Assunção Cristas, lamentou este sábado que, decorrido um ano, ainda não haja conclusões do Ministério Público sobre o desaparecimento de material de guerra de Tancos e sublinhou que a situação "não pode ser esquecida".



"Infelizmente, continuamos à espera de conclusões por parte do Ministério Público", afirmou Cristas, em Ponte de Lima, durante uma visita à Feira do Cavalo.



Para a líder do CDS, trata-se de uma situação "muito grave", que deixou a todos "perplexos" e que "não pode ser esquecida".



Criticou ainda que, da parte do Exército, o assunto tenha sido "arrumado" com o assacar de culpas "àqueles com menores responsabilidades na hierarquia".



"Achamos no mínimo um pouco estranho que as coisas tenham ficado por aí. Sempre estranhámos e sinalizámos no parlamento a ausência de responsabilidades por parte de superiores hierárquicos", afirmou.