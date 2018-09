Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio diz que Governo não tem a vida "assim tão facilitada" até às legislativas

Presidente do PSD discursou durante a festa do Pontal no Algarve.

17:16

O presidente do PSD, Rui Rio, disse este sábado no Algarve que o Governo não tem a vida "assim tão facilitada" até às legislativas de 2019, porque há cada vez mais portugueses a aperceberem-se dos "falhanços" desta governação.



"É notório para quem tem uma noção do tempo e do fenómeno político que, ao contrário do que muitos pensam e dizem, este Governo não tem a vida assim tão facilitada até as legislativas de 2019", declarou Rui Rio quando discursava na Festa do Pontal, que este ano se mudou para Querença, no interior do concelho de Loulé.



Depois de acusar membros do seu partido que, afirmou, produzem na imprensa "críticas táticas ao serviço de interesses pessoais" e não "opiniões independentes e sinceras", Rui Rio considerou que, "se o PSD quiser, pode ganhar as eleições [legislativas] de outubro, tem é de querer".