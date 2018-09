Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transferência do Infarmed para o Porto nas mãos da Assembleia da República

Governo decidiu remeter decisão para a AR que vai acompanhar os processos de descentralização dos serviços públicos.

Por Lusa | 16:17

A deslocalização do Infarmed para o Porto dependerá da comissão da Assembleia da República que vai acompanhar os processos de descentralização dos serviços públicos, anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde.



Adalberto Campos Fernandes disse esta sexta-feira aos deputados na comissão parlamentar de Saúde que "o contexto político mudou significativamente" em relação há um ano, quando a decisão de mudar a Autoridade do Medicamento (Infarmed) para o Porto foi tomada pelo Governo.



O ministro considera que a discussão sobre a deslocalização do Infarmed de Lisboa para o Porto teve o mérito de "abrir um diálogo nacional sobre a descentralização dos serviços públicos".



Contudo, uma vez que o parlamento terá uma comissão para acompanhar processos de descentralização, o ministro disse que "não faria sentido extrair o Infarmed desse processo".