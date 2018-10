Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavaco Silva "aplaude" livro de Passos Coelho e critica tradição de não prestar contas

Ex-presidente da República falou também sobre o seu livro de memórias, lançado recentemente.

O ex-Presidente da República Cavaco Silva aplaude o facto de o ex-primeiro-ministro Passos Coelho estar também a escrever um livro e diz que sempre criticou a má tradição de em Portugal os políticos não prestarem contas.



"Tem o meu total apoio, independentemente daquilo que ele escrever", afirmou Cavaco Silva numa entrevista esta sexta-feira à rádio TSF a propósito do seu segundo livro de memórias.



Passos Coelho considerou que o segundo livro de memórias de Cavaco Silva dá uma "contribuição muitíssimo relevante" para o entendimento dos tempos da 'troika', mas admitiu que o livro "não diz tudo", prometendo "dizer e juntar" muitas coisas no livro que está a escrever.



Numa reação às declarações de Passos Coelho, Cavaco Silva responde: "Logo no início desta entrevista eu critiquei a má tradição em Portugal de os políticos não prestarem contas por aquilo que fazem".



"Se Passos Coelho fizer isso tem o meu total apoio, independentemente do que ele escrever... tal como aquilo que eu conto -- que foi o que se passou, são os factos - deve estar lá para que os portugueses saibam como atua o Presidente da República, independentemente de gostarmos ou não gostarmos do que está lá", afirmou.



Sobre as críticas, vindas sobretudo do Partido Socialista, à falta de sentido de Estado do ex-Presidente da República, Cavaco responde: "De alguma forma já esperava".



Na entrevista, Cavaco sublinha igualmente que ao escrever o seu segundo livro de memórias sobre o tempo em que esteve no Palácio de Belém deixou de lado "tudo o que era m questões pessoais" e "tudo o que podia ferir o superior interesse nacional".