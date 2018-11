Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa diz-se chocado com touradas na RTP mas promete que não é um 'Mata-Toureiros'

Primeiro-Ministro responde às críticas de Manuel Alegre com uma carta aberta em que defende a liberdade de escolha e a tolerância.

Por Lusa | 08:53

O primeiro-ministro admite, numa carta aberta dirigida a Manuel Alegre, que "o choca" a televisão pública transmitir touradas, mas que não lhe "ocorre proibir" essa transmissão, defendendo a liberdade de cada um.



O histórico socialista Manuel Alegre escreveu na passada semana uma carta aberta, publicada também no jornal Público, a António Costa em defesa da tourada, pedindo-lhe que "intervenha a favor de valores essenciais do PS: o pluralismo, a tolerância, o respeito pela opinião do outro" e que interceda pela descida de 6% do IVA para todos os espetáculos sem discriminar a tauromaquia.



Esta questão foi suscitada pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, que admitiu na terça-feira, em sede de especialidade do Orçamento do Estado para 2019, um eventual alargamento dos espetáculos abrangidos pela redução do IVA de 13% para 6%, mas excluiu a tauromaquia por ser uma questão de civilização.



Numa analogia com o consumo do sal ou do açúcar, António Costa escreve que o Estado não o proíbe, "mas deve informar os cidadãos dos riscos que o seu consumo comporta para a saúde e tem o dever de promover a educação para uma alimentação saudável. E quando o faz não atenta contra a liberdade de escolha alimentar de cada um".



Apesar de admitir que o choca que "o serviço público de televisão transmita touradas", António Costa reclama a sua "própria liberdade" e defende a "liberdade de quem milita contra a permissão das touradas".



"Como homem da Liberdade [Manuel Alegre] tem também de respeitar os cidadãos que, como eu, rejeitam a tourada como manifestação pública de uma cultura de violência ou de desfrute do sofrimento animal", diz na carta publicada no Público.



Na carta, o também secretário-geral do PS explica que "por respeito pelo pluralismo e amor à liberdade", não subscreve a frase habitualmente atribuída a Mahatma Ghandi que "o grau de civilização de determinada sociedade pode ser medido pela forma como tratam os animais".



"O diálogo de civilizações exige respeito mútuo, tolerância e liberdade", afirma António Costa, dizendo a Manuel Alegre para não o recear "como 'mata-toureiros', qual versão contemporânea de 'mata-frades'.



Diz ainda que prefere "conceder a cada município a liberdade de permitir ou não a realização de touradas no seu território à sua pura e simples proibição legal", considerando "extemporâneo um referendo sobre a matéria".



A terminar a carta, o primeiro-ministro afirma: "bem sei que o novo politicamente correto é ser politicamente 'incorreto'... mas então prefiro manter a tradição e defender o que acho certo, no respeito pela liberdade dos outros defenderem e praticarem o contrário".



Na sua carta, Manuel Alegre diz apoiar esta solução governativa, mas confessa que por vezes sente a sua "liberdade pessoal ameaçada".



"Não por causa do que se passa no mundo. Mas porque o diabo se esconde nos detalhes. Está no fundamentalismo do politicamente correto, na tentac¸a~o de interferir nos gostos e comportamentos das pessoas, no protagonismo de alguns deputados e governantes que ninguém mandatou para reordenarem ou desordenarem a nossa civilização", afirma o histórico socialista.