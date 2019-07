Ferro Rodrigues aplaudido de pé por todas as bancadas no fim do último plenário da legislatura

O presidente da Assembleia da República foi esta sexta-feira aplaudido de pé por todas as bancadas, da esquerda à direita, depois de ter agradecido o trabalho dos deputados e "a confiança recíproca" que se foi "ganhando" nos últimos quatro anos.Depois de a sua eleição no início da legislatura ter gerado críticas nas bancadas do PSD e CDS-PP por ter 'rompido' com a tradição de o presidente da Assembleia da República ser oriundo do partido mais votado, esta sexta-feira sociais-democratas e democratas-cristãos juntaram-se ao aplauso de pé iniciado pelos socialistas a Ferro Rodrigues, e que depois se estendeu às restantes bancadas da esquerda."Agradecer o trabalho conjunto que todos tivemos, a confiança recíproca que fomos ganhando ao longo dos meses", frisou Ferro Rodrigues, que desejou a todos os deputados -- não sabendo quais voltarão na próxima legislatura -- as maiores felicidades pessoais e políticas.O presidente da Assembleia da República saudou de forma especial os seus dois 'vices' que já anunciaram que não voltarão ao parlamento: José Matos Correia (PSD) e Teresa Caeiro (CDS-PP)."E está encerrada a sessão", declarou Ferro Rodrigues, pouco depois das 18:00, terminando um plenário que começou pelas 09h00, com uma pausa de pouco mais de uma hora para almoço.Esta sexta-feira, em entrevista ao Observador, o secretário-geral do PS, António Costa, adiantou que Ferro Rodrigues voltará a ser candidato socialista a deputado."Sei que Eduardo Ferro Rodrigues está disponível para se recandidatar a deputado [nas listas do PS] à Assembleia da República e que, portanto, continuará a ser deputado", disse.