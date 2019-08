Rui Rio promete campanha sem grandes comícios na abertura da Festa do Pontal

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que a campanha do PSD para as eleições legislativas de outubro vai ser inovadora, com mais conteúdo, menos gritaria e sem insulto ao adversário."Vai haver muitos menos comícios com jantares onde se come a sopa, se agita a bandeira e se bate palmas e não se ouve quem fala", disse o líder social-democrata aos jornalistas em Monchique, após a primeira ação da Festa do Pontal, com a plantação simbólica de 10 medronheiros.Considerando que as campanhas a que os partidos se habituaram nos últimos 40 anos "descredibilizam a política", Rui Rio sublinhou que é preciso trazer um novo discurso "com mais "moderação, equilíbrio e racionalidade".Já enveredando o equipamento - com o número sete na costas, como Cristiano Ronaldo - para o jogo de futebol que se seguia na festa social democrata, - Rui Rio afirmou, no entanto, que "o PS montou um circo e dramatizou muito a governação", principalmente em momentos que está mais atrapalhado como "puxar o caso dos professores quando surgiu a questão das nomeações de familiares" ou mais recentemente, com a greve dos motoristas, onde "dramatizou, para depois parecer que resolveu uma questão muito complicada".Rui Rio deu esta manhã início à Festa do Pontal em Monchique, com uma ação de plantação de medronheiros, seguida de um jogo de futebol, com dirigentes nacionais, autarcas e militantes sociais democratas.As intervenções políticas estão marcadas para as 18h00 no Largo do Mirante em Monchique, onde serão apresentados os cabeças de listas do PSD, estando previstos discursos de Luís Grande, da concelhia de Monchique, do presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, de Bárbara Correia (JSD), do deputado algarvio Cristóvão Norte e de Rui Rio.A Festa do Pontal teve início a 29 de agosto de 1976, numa mata junto ao aeroporto de Faro, que deu nome à festa, como forma de afirmação do PSD no Algarve, com a presença do fundador do partido Francisco Sá Carneiro.Com Cavaco Silva passou para a baixa da capital algarvia e com Pedro Passos Coelho a festa social-democrata retomou a tradição de contar com a presença do presidente do partido, depois de a sua antecessora Manuela Ferreira Leite não ter estado nas duas edições que se realizaram no seu mandato.Ao longo dos anos já se realizou em diversos locais no Algarve, e contou com líderes como Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Filipe Menezes e Marques Mendes.