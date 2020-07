Centeno já só espera nomeação do Governo

As portas do Banco de Portugal estão agora totalmente abertas para Mário Centeno. Depois de aprovado o relatório parlamentar e de ultrapassada a providência cautelar do Iniciativa Liberal, o Conselho de Ministros pode avançar com a nomeação oficial. A decisão pode ser tomada já na reunião de hoje.O Parlamento aprovou ontem o relatório da audição de Centeno com o voto a favor do PS e as abstenções do PSD e PCP. Já Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e o social-democrata Álvaro Almeida chumbaram.A votação na Comissão de Orçamento e Finanças foi marcada pelas críticas à escolha do ex-ministro das Finanças para a liderança do regulador bancário. Vários deputados especificaram que não votaram contra o relatório mas sim contra a escolha de Centeno. Já o PCP apresentará uma declaração de voto para mostrar que a abstenção foi ao conteúdo do documento e não à nomeação. O PSD espera que o Governo saiba retirar "ilações" do relatório, onde figura a intenção de chumbo de seis partidos ao nome indicado.O documento, sem caráter vinculativo, fez apenas uma transcrição da audição, não deixando qualquer avaliação sobre se o candidato cumpre os critérios para ser governador.