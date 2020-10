O número de trabalhadores em 'layoff' tradicional (regime previsto no Código do Trabalho), atingiu em setembro 8.645, o valor mais alto desde pelo menos março de 2005, segundo as estatísticas mensais da Segurança Social.

De acordo com os dados oficiais, em setembro o número de trabalhadores em 'layoff' tradicional passou de 6.327 em agosto para 8.645 em setembro, atingindo o valor mais alto da série, que se iniciou em março de 2005.

O número de empresas no regime de 'layoff' previsto no Código do Trabalho subiu de 211 em agosto para 250 em setembro.