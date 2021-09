A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu esta terça-feira a urgência da baixa dos preços dos passes em todo o País, considerando que o carro não pode ficar mais barato que o transporte coletivo ou o comboio."Precisamos que andar de transportes coletivos e andar de comboio não fique mais caro do que andar de carro e as pessoas aqui no Entroncamento ainda pagam de passe mais de cem euros.