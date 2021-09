Precisa de solicitar o voto antecipado nas autárquicas? Saiba aqui como fazer

Decorre até domingo o prazo para requerer o voto antecipado nas autárquicas para eleitores que estejam em confinamento obrigatório devido à Covid-19 ou que residam em estruturas residenciais das quais não devam ausentar-se devido à pandemia.O requerimento do voto antecipado é feito através da plataforma eletrónica com o endereço ‘ www.votoantecipado.mai.gov.pt ’, ou pode ser feito na freguesia correspondente à morada do recenseamento por quem, mediante procuração simples, acompanhada de cópia do documento de identificação civil do requerente, represente o eleitor.