Nuno canta vitória e dá novo triunfo ao PS na Margem Sul

O engenheiro agrónomo que desde 2013 lidera a autarquia da terra outrora conhecida como Aldeia Galega voltou a triunfar com larga vantagem e a pintar de rosa mais um concelho na Margem Sul do Tejo, batendo a CDU sem grandes dificuldades.Será o último mandato de Nuno Canta como presidente, que promete ter um papel decisivo na discussão sobre o destino do novo aeroporto de Lisboa, que quer trazer para o concelho do Montijo.A ligação ao partido no poder será determinante nesse aspeto. Na campanha prometeu manter as contas em ordem e continuar a baixar o IMI para quem vive no concelho, numa contabilidade beneficiada pelo crescimento da população residente desde que a ponte Vasco da Gama foi construída.Mas será no desenvolvimento económico local, na respetiva criação de empregos e na melhoria das indispensáveis ligações à capital do País que o seu trabalho será medido durante os próximos quatro anos, mesmo que as decisões finais não dependam exclusivamente da sua vontade.