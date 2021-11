André Ventura foi reeleito este sábado presidente do Chega com 94,8% dos votos, numas eleições internas frente a Carlos Natal, que obteve 5,22%. Esta foi a primeira disputa interna em que o líder do Chega teve concorrência.









“Não há dúvida de quem deve ser o candidato do Chega a primeiro-ministro”, afirmou Ventura, recordando que já disputou “umas primeiras Legislativas num contexto muito mais dificultado”. Por isso, Ventura está confiante “de que o partido terá um “resultado histórico a 30 de janeiro”.

O líder do Chega aproveitou para atirar farpas ao PSD e CDS, que se têm digladiado por causa das datas das diretas e do congresso: “Dei o exemplo à direita por ter ido a votos para conseguir legitimidade.”





As diretas do Chega decorreram na sequência da demissão de André Ventura, após a decisão do Tribunal Constitucional que considerou ilegais as alterações estatutárias introduzidas no Congresso de Évora. O Congresso do Chega está agendado para 26 a 28 de novembro.