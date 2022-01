A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, afirmou qurata-feira, em entrevista à CMTV, que "as maiorias absolutas não fortalecem a democracia", em resposta à possibilidade de viabilizar um governo do PS ou do PSD.A líder dos ambientalistas disse que "Portugal não evolui do ponto de vista democrático [só] com dois partidos" e deu a Alemanha como um exemplo de democracia, não querendo assumir uma posição à direita ou à esquerda.