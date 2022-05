António Costa confirma visita a Kiev

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quarta-feira que é "é fundamental reforçar as defesas da NATO" e confirmou a visita a à Ucrânia nos próximos dias.Costa está na Roménia, para se encontrar com as as tropas portuguesas que estão no país "a cumprir a missão de colaborar para a defesa coletiva da NATO".O primeiro-ministro vai visitar ainda a Polónia, que está a ser o país a quem " está a ser solicitado um esforço maior para receber refugiados".A viagem termina com a visita do primeiro-ministro a Kiev, depois do convite do homólogo ucraniano, Denis Shmygal. Costa não avançou com uma data especifica, mas brincou afirmando que a visita à Ucrânia acontecerá "no dia em que lá chegar".