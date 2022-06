Governo aprova proposta de alterações à legislação laboral da Agenda do Trabalho Digno

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros uma proposta de lei que integra as alterações à legislação laboral identificadas na Agenda do Trabalho Digno e que segue agora para o parlamento.

"Aprovámos hoje uma proposta de lei que será um passo decisivo para a valorização dos jovens e do emprego", disse ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Antes desta aprovação, o documento com as linhas de ação da Agenda do Trabalho Digno foi levado à discussão na Concertação Social, mas não mereceu o acordo dos parceiros sociais, com as centrais sindicais a considerarem que as medidas são insuficientes para resolver os problemas dos trabalhadores e as confederações patronais a defenderem que as novas normas colocam dificuldades às empresas.







Ao minuto Atualizado a 2 de jun de 2022 | 16:17

16:03 | 02/06 Ministro da educação, João Costa também interviu no Conselho de Ministros O ministro da Educação João Costa interveio também na conferência de imprensa do Conselho de Ministros clarificando que é necessário um atestado de "deslocação para efeitos de tratamentos médicos a serem prestados".



"As escolas têm de estabelecer a sua capacidade de acolhimento", para além dos 10%, isto é o número total de pessoal docente, para que seja identificado "as áreas que necessitam de reforço de professores".

15:59 | 02/06 Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere que agenda visa dar aos jovens uma "mensagem forte" A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou que a agenda do trabalho digno visa dar aos jovens uma "mensagem forte de que o mercado de trabalho os valoriza", exemplificando que a média dos contratos em Portugal é de 21%, e na União Europeia de 15%.



Ana Mendes Godinho referiu que pretende valorizar "os trabalhadores com formação e capacidade de serem elementos para empresas competitivas".

15:56 | 02/06 Ana Mendes Godinho fala sobre medidas no seio do trabalho Ana Mendes Godinho referiu que numa terceira dimensão serão criados "mecanismos de reforço e participação ativa dos trabalhadores e diálogo social", isto no que diz respeito à contratação coletiva, como por exemplo o regime de "outsourcing".