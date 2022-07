Marcelo promete "promulgação imediata" da nova lei de estrangeiros

O Presidente da República prometeu esta quinta-feira uma "promulgação imediata" do novo regime jurídico para estrangeiros em Portugal, que teve uma "maioria esmagadora a votar a favor" no parlamento, considerando que "não faz sentido dramatizar a questão das migrações".

Na conferência de imprensa conjunta no âmbito da primeira visita oficial do Presidente de Cabo Verde a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que o decreto da Assembleia da República relativo à nova lei dos estrangeiros chegue ao Palácio de Belém ou sexta-feira ou no início da próxima semana.

"Eu certamente o promulgarei antes de meados do mês de agosto. Será promulgação imediata. Não tenho qualquer dúvida, não teve nenhum voto contra no parlamento e teve uma maioria esmagadora a votar a favor, representa um consenso nacional", comprometeu-se.