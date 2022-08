A economia portuguesa registou um crescimento de 6,9% entre abril e junho, face a igual período do ano passado, o segundo maior crescimento entre os Estados-membros. A Zona Euro cresceu 3,9%, de acordo com dados preliminares divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.





Os dados publicados revelam que, em termos homólogos, a economia portuguesa registou o segundo maior crescimento entre os 21 Estados-membros para os quais há números disponíveis, ficando apenas atrás da Eslovénia, com 8,3%, depois de ter protagonizado a maior subida homóloga do Produto Interno Bruto (PIB), face ao primeiro trimestre de 2021 (11,9%).

Já na comparação com o primeiro trimestre de 2022, Portugal foi um dos quatro Estados-membros a registar um recuo do PIB, ainda que marginal, de 0,2%.





Os dados do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE) revelam que, na comparação homóloga, com o segundo trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,9% no espaço da moeda única e 4% no conjunto da UE, depois de no primeiro trimestre ter crescido 5,4% e 5,5%, respetivamente.