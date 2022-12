PSD quer que António Costa vá ao Parlamento explicar demissão de Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, demitiu-se esta quinta-feira após a polémica em torno da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que recebeu uma indemnização de 500 mil euros da TAP.



A demissão foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa, que agradeceu a Pedro Nuno Santos, através de um comunicado, a "dedicação e empenho com que exerceu funções governativas ao longo destes sete anos".



"Pedro Nuno Santos sai, como sempre esteve no Governo: com seriedade, convicção e dignidade. E com ambição para o País. A tempo de revigorar o Partido Socialista, espero", escreveu a socialista Ana Gomes na rede social Twitter.

