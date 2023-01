BE defende revogação de benefício concedido por ex-secretária de Estado Rita Marques

A coordenadora do BE apelou esta terça-feira à revogação do despacho assinado pela ex-secretária de Estado do Turismo que "concedeu benefícios fiscais" a uma empresa para a qual vai trabalhar e defendeu que Rita Marques violou a lei.

"Parece-nos que é objetivo, basta ler o estatuto dos altos titulares de cargos [políticos], que a ex-secretária de Estado [do Turismo, Rita Marques] está numa situação de incumprimento da lei, ou seja, uma pessoa, depois de estar no Governo, não pode ir para uma empresa privada cujo setor tutelou diretamente, exceto se estiver a voltar para o emprego que tinha antes", declarou Catarina Martins.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) falava aos jornalistas depois de ter visitado o Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados, em Lisboa, acompanhada pelo presidente do Partido da Esquerda Europeia, Walter Baier, e pela vereadora do BE na Câmara Municipal de Lisboa, Beatriz Gomes Dias.