Montenegro acusa Governo de "fazer campanha" com dinheiro europeu e "enganar municípios"

O presidente do PSD acusou esta sexta-feira o executivo de estar a "fazer campanha política" com fundos europeus e dinheiro dos contribuintes e de estar a "enganar os municípios" na recente iniciativa 'Governo mais próximo'.

Numa conferência do Partido Popular Europeu (PPE) em Lisboa, dedicado ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), Montenegro referiu-se à iniciativa que levou esta semana grande parte do executivo a Castelo Branco e que será repetida noutros distritos.

"Com o dinheiro dos contribuintes portugueses e com o dinheiro da Europa, o Governo está a fazer já estas sexta-feira campanha política no terreno. Estas visitas estão a servir para que membros do Governo vão prometer obras, inaugurar primeiras placas, porque em Portugal temos uma tradição -- sempre que temos governos socialistas -- que primeiro se põem as placas e depois se inauguram as obras", acusou.

O presidente do PSD diz que o Governo está a fazer "ainda pior" e a tentar perceber em cada município quais as obras mais avançadas a tempo de serem encaixadas no PRR, mas com estimativas de custo "muito aquém" do valor real, o que constituirá um "presente envenenado" para as autarquias no futuro.

"O Governo português está a enganar os municípios portugueses, está a enganar o espírito do PRR, está a aproveitar para fazer campanha política e para onerar ainda mais as dificuldades financeiras das autarquias", acusou.