Convenção Nacional do BE marcada para 27 e 28 de maio em Lisboa

A próxima Convenção Nacional do BE vai decorrer em 27 e 28 de maio, anunciou este sábado a coordenadora bloquista, Catarina Martins, depois da reunião da Mesa Nacional do partido que tomou esta decisão.

"A Mesa Nacional decidiu convocar a Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. A XIII Convenção Nacional vai ocorrer nos dias 27 e 28 de maio em Lisboa. Hoje começa o processo convencional", adiantou aos jornalistas Catarina Martins, no final da reunião do órgão máximo entre convenções que decorreu este sábado em Lisboa.

A XII Convenção Nacional do BE, a última reunião magna do partido, teve lugar em 22 e 23 de maio de 2021 e foi pela primeira vez realizada no distrito do Porto, mais concretamente em Matosinhos.

Questionada pelos jornalistas sobre se será recandidata ao cargo de liderança, Catarina Martins respondeu: "Eu estou a dar-vos as conclusões da Mesa Nacional de hoje, da direção que existe hoje. Como compreende não teria nenhum sentido que eu falasse de candidaturas no dia de hoje. Teremos outras oportunidades para o fazer".

"No Bloco de Esquerda (BE) os processos de convenção são muito participados, vamos ter debates vários dentro do partido para criar moções de orientação e muito em breve, esse movimento estando a avançar, cá estaremos para todas as perguntas sobre isso, para apresentar os projetos para o Bloco, para o futuro. É assim que deve ser. Hoje eu sou coordenadora da comissão política que está em funções, com todas as suas sensibilidades, com maiorias e minorias e é isso que represento", disse, perante a insistência dos jornalistas.

No rescaldo dos maus resultados eleitorais das últimas legislativas, nas quais o BE deixou de ser a terceira força política - perdeu metade dos votos e ficou reduzido a cinco deputados -, a oposição interna chegou a pedir a antecipação da convenção nacional, mas esta vai ter o seu calendário habitual, ou seja, realiza-se com dois anos de intervalo.

O BE debateu então, no final de abril do ano passado, o seu rumo estratégico na IV Conferência Nacional, abordando a reorganização do partido e a oposição dos bloquistas à maioria absoluta do PS.