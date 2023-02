u O Parlamento aprovou ontem o projeto de resolução do PS que pretende obrigar as barragens a pagarem IMI. O projeto do PS, que recomenda ao Governo que assegure as receitas associadas à exploração económica das barragens, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, PCP, BE, PAN e Livre e a abstenção do Chega e Iniciativa Liberal.









