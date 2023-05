Debate parlamentar com primeiro-ministro antecipado para quarta-feira

O debate sobre política geral no parlamento com o primeiro-ministro, António Costa, inicialmente marcado para o dia 31 de maio, foi antecipado uma semana e vai realizar-se na quarta-feira.

A informação consta da agenda oficial da Assembleia da República, que indica que o debate sobre política geral, com a presença do Governo, está agendado para quarta-feira (dia 24 de maio) pelas 15h00.

De acordo com fonte oficial do gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a antecipação deve-se a "motivos de agenda do primeiro-ministro".

No passado dia 10 de maio, a conferência de líderes parlamentares tinha agendado este debate para o dia 31.

O anterior debate sobre política geral com o primeiro-ministro, no parlamento, que tem uma periodicidade bimestral, decorreu no dia 22 de março.