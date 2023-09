Marco Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado da Defesa, foi o autor das peças jurídicas do concurso público por convite feito pelo Ministério da Defesa, em março de 2019, que ele próprio venceu: segundo documentação apreendida no processo ‘Tempestade Perfeita’, Capitão Ferreira escreveu o convite e o caderno de encargos do concurso público no qual ele era, desde o início, o vencedor escolhido pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN).









