Montenegro acusa Costa de ser o "maior cobrador de impostos de todos os tempos"

O presidente do PSD criticou o "aumento da carga fiscal" no Orçamento do Estado para 2024, e acusou António Costa de ser "o maior cobrador de impostos da história de Portugal de todos os tempos".

"Este orçamento dá uma aparência que está a dar com uma mão, mas com as duas vai fazer aquilo em que o Dr. António Costa se tornou o grande especialista, a grande referência. António Costa é o maior cobrador de impostos da história de Portugal de todos os tempos", afirmou Luís Montenegro, na sexta-feira à noite.

Num discurso em Amarante, no distrito do Porto, durante um jantar que assinalava os 10 anos da conquista, pela coligação PSD/CDS, da autarquia local, o líder social-democrata reconheceu que na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano "o IRS vai ter uma ligeira baixa e muito limitada", mas que "não abrange sequer a classe média portuguesa".

Luís Montenegro reafirmou que o orçamento vai aumentar a receita fiscal e a carga fiscal como um todo".

"É um orçamento muito arranjadinho na aparência, mas que não traz qualidade de vida aos portugueses", referiu, prevendo que, com o orçamento apresentado pelo Governo do PS, Portugal vai ter, "mais uma vez, um ano em que os principais problemas do país não vão ter solução".