Marcelo segura Costa até às eleições de março

Marcelo conseguiu o três em um. Garante a aprovação do orçamento para 2024, exonera o primeiro-ministro em dezembro e devolve a decisão aos portugueses no próximo dia 10 de março. Na sua comunicação ao País, o Presidente da República começou por elogiar António Costa, invocando a excecionalidade do que se passou nos últimos dias: “Pela primeira vez em democracia um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitando a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objeto de processo autónomo a correr sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça.









