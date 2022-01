21 forças políticas correm o País à caça de eleitores

A campanha oficial para as Legislativas de 30 arrancou este domingo. Ao todo, 21 forças políticas, das quais 18 partidos e três coligações, vão correr o País de lés a lés à caça de votos durante 13 dias, isto é, até dia 28, antevéspera da ida às urnas.Com as caravanas na rua, as forças políticas vão dar tudo por tudo para conquistar o maior número de lugares na Assembleia da República, que é composta por um total de 230 deputados. Tal como em 2019, regista-se um número recorde de candidaturas. Os partidos com representação parlamentar (PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal) candidatam-se aos 22 círculos eleitorais, sendo que, tal como é habitual, o PCP e PEV concorrem juntos, na Coligação Democrática Unitária (CDU).O Livre, que perdeu o único assento no Parlamento depois de a deputada Joacine Katar Moreira se ter desvinculado do partido e passado a não inscrita, vai concorrer a todos os círculos. O mesmo acontece com o MPT, o RIR, o Ergue-te e o MAS.O Volt Portugal, estreante nestas Legislativas, candidata-se a 19 círculos, enquanto o PTP concorre a 16, o ADN a 13, o PCTP/MRPP e o Nós, Cidadãos! a nove e o Aliança a sete. O JPP, partido muito centrado na região da Madeira, é o que concorre a menos círculos, devendo constar apenas em seis boletins de voto.Quanto às coligações, além da CDU, irão concorrer também a coligação Madeira Primeiro (PSD/CDS), apenas na Madeira, e a Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), só na Região Autónoma dos Açores.